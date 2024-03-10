На Украине «подтвердили» уничтожение американских ЗРК Patriot УНИАН: ВСУ после ракетного удара могли потерять американские ЗРК Patriot

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины «с высокой долей вероятности» могли потерять американские пусковые установки M901 комплекса MIM-104 Patriot, пишет агентство УНИАН. По их информации, место удара российской армии по военной технике США было установлено «практически сразу».

Цели могли быть уничтожены в 50 километрах от линии фронта, говорится в сообщении. Официально командование ВСУ не комментировало потерю вооружений.

Ранее стало известно, что в результате удара расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС России в районе Покровска на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены две ЗРК Patriot и один С-300 украинских войск. Отмечается, что специалисты проанализировали видео объективного контроля.

До этого Минобороны РФ информировало, что российский «Искандер» уничтожил пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. По его данным, видео было снято в районе населенного пункта Покровск в ДНР.

Кроме этого, российское военное ведомство подтвердило, что силы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29, который был на вооружении ВСУ. Это произошло в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Военкор Юрий Котенок опубликовал видео и фото с места крушения сбитого МиГ-29.