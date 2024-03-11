Названо вероятное число военных НАТО, погибших при уничтожении ЗРК Patriot Военэксперт Крапивник: 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с Patriot

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 30 натовских военных могли погибнуть, когда ВС РФ уничтожили американские зенитные ракетные комплексы Patriot в районе города Покровска в ДНР, заявил бывший офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник в беседе с MK.RU. По его словам, вероятней всего, эти ЗРК обслуживали американские военные. Тем не менее он допустил, что это могли быть солдаты из других стран НАТО.

Эти системы используются еще немцами. Как раз сейчас на Украине находится достаточно много переданных немцами ЗРК Patriot. Не удивлюсь, если выяснится, что там были и англичане, — считает Краспивник.

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс высказал мнение, что экипаж уничтоженного на Украине американского ЗРК Patriot мог быть полностью ликвидирован. Он отметил, что в результате одного инцидента ВСУ потеряли до 13% своих пусковых установок данного типа.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет также считает, что в результате уничтожения российскими вооруженными силами двух комплексов Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные. По его словам, в Белом доме и Пентагоне умалчивают тот факт, что этот ЗРК состоит не только из пусковых установок. В него интегрирован многофункциональный радар, который очень сложен в использовании, поэтому можно допустить, что для его эксплуатации на Украину тайно направили американских военных специалистов, отметил депутат.