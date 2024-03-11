В Госдуме допустили гибель военных США при ударе по Patriot в ДНР Шеремет: при ударе по ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В результате уничтожения российскими вооруженными силами двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Об этом же сообщил источник агентства в силовых структурах.

При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США, — сказал Шеремет.

По его словам, в Белом доме и Пентагоне умалчивают тот факт, что ЗРК Patriot состоит не только из пусковых установок. В него интегрирован многофункциональный радар, который очень сложен в использовании. Поэтому можно допустить, что для его эксплуатации на Украину тайно направили американских военных специалистов, отметил депутат. Он подчеркнул, что если эта информация подтвердится, в гибели солдат США будет виновен «тиран и агрессор Байден».

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс допустил, что экипаж уничтоженного на Украине в 50 километрах от линии фронта американского ЗРК Patriot мог быть полностью ликвидирован. По его информации, в результате одного инцидента Вооруженные силы Украины потеряли до 13% своих пусковых установок данного типа и лишились возможности «закрывать небо». В Киеве уничтожение установок ЗРК Patriot не комментировали.