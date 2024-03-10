В США раскрыли, что стало с экипажем уничтоженного ЗРК Patriot Forbes: экипаж разбитого на Украине ЗРК Patriot мог быть полностью ликвидирован

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экипаж уничтоженного на Украине американского ЗРК Patriot мог быть полностью ликвидирован, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Он отметил, что в результате одного инцидента ВСУ потеряли до 13% своих пусковых установок данного типа.

Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажей почти наверняка погибли, — заявил Экс.

Он отметил, что настойчивость российских военных, в особенности операторов беспилотников позволила обнаружить и одним ударом уничтожить американские установки. Таким образом Украина лишилась возможности закрывать небо.

Ранее появилась информация, что ВСУ «с высокой долей вероятности» могли потерять американские пусковые установки M901 комплекса MIM-104 Patriot. Цели могли быть уничтожены в 50 километрах от линии фронта. Официально командование украинской армии не комментировало потерю вооружений.

При этом Минобороны России обнародовало данные, согласно которым российский «Искандер» вывел из строя пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. По его данным, видео было снято в районе населенного пункта Покровск в ДНР.