Песков отреагировал на слова Столтенберга о переговорах Москвы и Киева Песков: Киев последовательно отрицает возможность переговоров с Москвой

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Киев продолжает отвергать возможность переговоров с Москвой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, данная позиция Украины — «это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре». Таким образом он прокомментировал слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о необходимости сесть за стол переговоров.

Пока мы все вместе — и мы, и представители НАТО — видим только одно: это достаточно последовательная позиция киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров, — сказал Песков.

Ранее Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мира. При этом он добавил, что необходимо начать переговоры и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация. Он также не согласился с заявлением папы римского, который заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что слова Столтенберга о переговорах на Украине говорят про смену стратегии Запада. По его словам, чиновник впервые признал, что урегулировать кризис можно только посредством дипломатии. При этом о возвращении к прежним границам Украины уже не ведется и речи, добавил политик.