«Сдвиг налицо»: Пушков объяснил слова Столтенберга по Украине Пушков: слова Столтенберга о переговорах говорят о смене тактики НАТО по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о переговорах на Украине говорят про смену стратегии Запада, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, чиновник впервые признал, что урегулировать кризис можно только посредством дипломатии. При этом о возвращении к прежним границам Украины уже не ведется и речи, добавил политик.

Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена, — заявил Пушков.

Запад перенес внимание на сохранение «основного территориального массива» Украины, добавил сенатор. По его словам, даже такая ситуация для страны будет изображаться пропагандой как победа Киева и его союзников.

Ранее Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мира. При этом он добавил, что необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация. Он также не согласился с заявлением папы римского, который заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это.