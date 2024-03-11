Столтенберг высказался по поводу инициативы папы римского о мире Столтенберг: сейчас не время говорить о капитуляции Украины

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Йелс Столтенберг

Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев, заявил генеральный секретарь НАТО Йелс Столтенберг, отвечая папе римскому Франциску, призвавшему Киев к переговорам, передает агентство Reuters. Он добавил, что Украине нужны поставки вооружения, а не «белые флаги», тем самым, не соглашаясь с недавним высказыванием папы Римского.

Если мы хотим мирного и долгосрочного решения, достигнутое на переговорах, то следует оказывать военную поддержку Украине, то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано устойчивостью на поле боя, — заявил политик.

Ранее папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Он подчеркнул, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры». Франциск также отметил, что «переговоры — смелое слово».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на слова Франциска заявил, что флаг страны — желто-синий, а не белый. Политик поблагодарил главу католической церкви за молитвы, но призвал его поддержать Киев.

Украинский президент Владимир Зеленский в ответ на слова пары римского заявил, что очень благодарен тем капелланам, которые на передовой поддерживают военнослужащих ВСУ «молитвой, разговором и делом». По его словам, это пример «церкви с людьми», а не «виртуальное посредничество» за 2,5 тысячи километров.