«Наш — желто-голубой»: Киев отверг предложение поднять белый флаг Кулеба призвал Ватикан поддержать Украину, а не принуждать ее к переговорам с РФ

Фото: president.gov.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны – желто-синий, а не белый. Таким образом он в своем Twitter (X) ответил на слова папы римского Франциска о том, что проигрывающей стороне конфликта лучше пойти на переговоры.

Наш флаг желто-синий. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов. Мы благодарим Его Святейшество Папу Франциска за его постоянные молитвы о мире и продолжаем надеяться, что после двух лет опустошительной войны в самом сердце Европы Понтифик найдет возможность совершить апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев. Католики, более пяти миллионов греко-католиков, все христиане и все украинцы, — написал он.

Кулеба добавил, что сильнее всего тот, кто в борьбе добра со злом встает на сторону добра, а не пытается поставить их в равные условия и назвать это «переговорами». Он также напомнил, что в Киеве знают «стратегию Ватикана из первой половины двадцатого века». Тогда Ватикан обвиняли в сотрудничестве с нацистами.

Я призываю не повторять ошибок прошлого и поддержать Украину и ее народ в их справедливой борьбе за свою жизнь, — говорится в сообщении.