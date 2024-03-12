«Немного реальности»: военкор показал, как ВС РФ уничтожили «Малахит» ВСУ Военкор Поддубный опубликовал кадры уничтожения гаубицы М777 и РЛС «Малахит»

Фото: armyinform.com.ua/CC BY 4.0/Wikimedia

РЛС «Малахит»

Российские военнослужащие уничтожили гаубицу «три топора» (М777) и радиолокационную станцию «Малахит» Вооруженных сил Украины на стыке Харьковской и Сумской областей, сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, Киев «запустил информационную поддержку» наступления, однако никакого прорыва так и не произошло.

Немного реальности. Покажите это Зеленскому и Буданову. Уничтожение гаубицы «три топора» и РЛС П-18 «Малахит» формирований киевского режима на стыке Харьковской и Сумской областей. Противник запустил информационную поддержку прорыва без самого прорыва. В астрал ушли пиарщики. Земляки, не ведитесь, — заявил Поддубный.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские вертолеты Ми-28 применили неуправляемые авиационные ракеты, уничтожив опорные пункты и личный состав ВСУ на Северо-Донецком направлении зоны СВО. По данным ведомства, все цели успешно поражены. Командир Ми-28 с позывным Электрик рассказал, что его экипаж получил координаты противника и вылетел для выполнения боевой задачи. После отработки по целям российские летчики вернулись на место своей дислокации.