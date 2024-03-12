Российские военнослужащие уничтожили гаубицу «три топора» (М777) и радиолокационную станцию «Малахит» Вооруженных сил Украины на стыке Харьковской и Сумской областей, сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, Киев «запустил информационную поддержку» наступления, однако никакого прорыва так и не произошло.
Немного реальности. Покажите это Зеленскому и Буданову. Уничтожение гаубицы «три топора» и РЛС П-18 «Малахит» формирований киевского режима на стыке Харьковской и Сумской областей. Противник запустил информационную поддержку прорыва без самого прорыва. В астрал ушли пиарщики. Земляки, не ведитесь, — заявил Поддубный.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские вертолеты Ми-28 применили неуправляемые авиационные ракеты, уничтожив опорные пункты и личный состав ВСУ на Северо-Донецком направлении зоны СВО. По данным ведомства, все цели успешно поражены. Командир Ми-28 с позывным Электрик рассказал, что его экипаж получил координаты противника и вылетел для выполнения боевой задачи. После отработки по целям российские летчики вернулись на место своей дислокации.