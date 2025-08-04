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04 августа 2025 в 17:22

Труп в лесу обеспокоил российских дипломатов

Дипломаты из России направили запрос в связи с найденным в Турции телом

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российское генеральное консульство в Стамбуле ожидает официального ответа от местных правоохранительных органов по факту обнаружения тела, предположительно, российского гражданина, сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве. Сам инцидент произошел на прошлой неделе в лесном массиве района Сарыер.

Запрос в правоохранительные органы направлен. Генконсульство ждет ответа, — заявили представители дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле при невыясненных обстоятельствах погиб студент чеченского происхождения. Как стало известно, тело молодого человека обнаружили с полиэтиленовым пакетом на голове, рядом находилась непонятная записка. Юноша прибыл в Турцию для получения высшего образования.

До этого в Анталье серьезно пострадал ребенок из Татарстана. Мальчик получил тяжелую травму вскоре после заселения семьи в отель. Родители оставили детей в детском клубе, но были срочно вызваны через 20 минут. Как выяснилось, ребенок при попытке перелезть через ограждение получил глубокую рану плеча — острый металлический зубец пробил кожу и повредил мышечные ткани вплоть до кости. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

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