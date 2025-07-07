В Госдуме предложили важное изменение для тех, кто получает единое пособие

В Госдуме предложили важное изменение для тех, кто получает единое пособие Депутат Останина выступила за расширение единого пособия на детей до 18 лет

Депутат Государственной думы Нина Останина выступила с предложением увеличить до 18 лет возраст ребенка, на которого предоставляется единое пособие. В своем Telegram-канале парламентарий отметила, что направила соответствующую инициативу в адрес председателя кабмина Михаила Мишустина.

Предлагаю увеличить возраст ребенка, на которого предоставляется единое пособие, до 18 лет. С соответствующим запросом обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, — написала член ГД.

Ранее правительство России направило 1,8 триллиона рублей на поддержку семей через систему единых пособий в текущем году. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что финансирование осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней.

До этого Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила с предложением ввести в России оплачиваемый отпуск для отцов с повышенным размером пособия. В обращении в Госдуму содержится предложение установить продолжительность такого отпуска от одного до трех месяцев с выплатами в размере 60–80% от заработной платы.