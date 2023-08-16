Что важно знать об МЦД-3 в Москве: маршрут, тарифы, когда запустят МЦД-4

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа откроют пассажирское движение по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). Что об этом известно?

Запуск движения по линии состоится в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса». Во время мероприятия Путин и Собянин также ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры столицы.

Как будет работать МЦД-3

Третья линия Московских центральных диаметров представляет собой наземное метро. Поезда будут следовать от Зеленограда на северо-западе Московской области до Раменского на юго-востоке от Москвы. Маршрут включает 41 остановку, 14 из которых будут пересадочными на метро и МЦК.

В ходе реализации проекта были обновлены старые остановочные пункты, открыты новые станции. Все железнодорожные платформы по маршруту оборудовали навесами, в вестибюлях установили билетные кассы и туалеты.

Проект МЦД-3 был реализован в увязке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. В столице высокоскоростные поезда, помимо Ленинградского вокзала, будут делать остановки на станциях «Крюково Зеленоград», «Петровско-Разумовская» и «Рижская».

Линия будет работать с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда станут курсировать каждые пять-шесть минут.

Сколько будет стоить проезд по МЦД-3

Стоимость проезда будет начинаться от 50 рублей в зависимости от направления. При поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте «Тройка» в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами.

Первая зона — «Центральная»: от станции «Ховрино» до «Ухтомской», а также Ленинградский и Казанский вокзалы. Стоимость одной поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» составит 50 рублей.

Вторая зона — «Пригород»: от Зеленограда до станции «Левобережная» и от «Ипподрома» до «Люберец», билет обойдется в 65 рублей.

Третья зона — «Дальняя»: станции от Клина до Алабушево и от 88-го км до Совхоза, стоимость разовой поездки составит 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны «Пригород».

Сергей Собянин заявил, что будут введены льготные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны «Пригород» на метро. В сентябре можно будет приобрести единый абонемент на 365 дней с функцией «заморозки» на 14 дней. Также появится проездной билет на одну поездку по биометрии.

Когда запустят МЦД-4

Четвертый диаметр МЦД, который объединит Киевское и Горьковское направления, планируется запустить в сентябре 2023 года, его общая длина составит 86 км. Маршрут пройдет от Апрелевки до Железнодорожного с 39 остановочными пунктами, 18 из которых будут пересадочными на метро, МЦК и пригородные направления ж/д.

Пересадки предусмотрены на станциях «Мещерская», «Аминьевская», «Минская», «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская», «Беговая», «Белорусская», «Савеловская», «Марьина Роща», «Рижская», «Площадь трех вокзалов», «Курская», «Серп и Молот», «Нижегородская», «Чухлинка», «Новогиреево», «Реутов».

Линия свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский, в также объединит Киевское и Горьковское направления.

Стоимость проезда на МЦД-4 в пределах центральной зоны от станции «Внуково» до остановки «Реутов» по карте «Тройка» составит 50 рублей, в зоне пригорода от станции «Апрелевка» до станции «Лесной Городок» и от станции «Никольское» до станции «Железнодорожная» — 56 рублей.

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