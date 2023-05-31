В Москве повысили штрафы за безбилетный проезд Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы для безбилетников в два раза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Мосгордуме поддержали повышение штрафов за безбилетный прoезд в наземном городском транспорте и неоплаченный проход в метрополитен Москвы, передает ТАСС. Сумма штрафа увеличeна с 1 до 2 тысяч рублей, а для тех, кто неправомерно пользуется льготной картой, — с 2,5 до 4 тысяч рублей.

Сейчас мы видим, что прежние штрафы не являются достаточным стимулом, идет, к сожалению, рост правонарушений, связанных с безбилетным проездом. <...> Проезд оплачивают примерно 85% [пассажиров], не оплачивают свой проезд порядка 170 млн человек в год, потери транспортной отрасли [составляют] порядка 3,5–3,7 млрд рублей: 2,7 млрд [рублей] — наземный транспорт, около 1 млрд [рублей] — метрополитен, — сказал редактор законопроекта Степан Орлов.

Штрафы за безбилетный проезд в наземном городском транспорте и неоплаченный проход в метро не менялись в Москве с 2011 года.

Также закон наделяет контролеров правом рассматривать дела о нарушении порядка провоза домашних животных, о нанесении надписей, изображений и рекламы на транспортные объекты в отношении граждан, о нарушении правил пользования метрополитеном и Московской монорельсовой транспортной системой в отношении граждан, а также об осуществлении торговли вне специально отведенных для этого мест на транспортных объектах.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах для владельцев животных за нарушения правил их содержания, а также за ущерб, который животное причинило гражданам или их имуществу. Штрафы за ущерб здоровью или имуществу, причиненный животным, для хозяина-физлица составит 10–30 тысяч рублей, для должностных лиц — 50–100 тысяч рублей, для юридических лиц — 100–200 тысяч рублей.