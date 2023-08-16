Названа дата запуска МЦД-3 в Москве Кремль: Путин и Собянин 17 августа откроют пассажирское движение по МЦД-3

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа запустят пассажирское движение по МЦД-3, сообщает в Telegram пресс-служба Кремля. Уточняется, что это произойдет в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса», где представят планы развития транспортной инфраструктуры столицы.

В этот же день (17 августа — NEWS.ru) Владимир Путин и Сергей Собянин в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона, — говорится в сообщении.

Ранее 20 июня Владимир Путин и Собянин запустили движение речных электросудов на Северном речном вокзале по регулярному маршруту. В ходe церемонии российский лидер дал добро на запуск по видеосвязи, после чего первое судно отправилось с причала от Киевского вокзала. Маршрут речного трамвaя проходит по Москве-реке и связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной недалеко от жилого комплекса «Сердце столицы».

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД «Площадь трех вокзалов». Строителям удалось на полтора года раньше закончить работы. Они возвели новые пути и эстакады, которые будут использоваться на линии МЦД-2 и перспективной МЦД-4. По словам Собянина, интервалы движения поездов на данном участке будут сокращены до трех минут.