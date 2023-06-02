В Москве открыли станцию МЦД «Площадь трех вокзалов»

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Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД «Площадь трех вокзалов», сообщает пресс-служба столичного градоначальника. Строителям удалось на полтора года раньше закончить работы. Они возвели новые пути и эстакады, которые будут использоваться на линии МЦД-2 и перспективной МЦД-4. По словам Собянина, интервалы движения поездов на данном участке будут сокращены до трех минут.

Сделали участок на полтора года раньше срока. Проложены новые пути, возведен, по сути, новый вокзал, построены три эстакады, три путепровода. И все это в центре города без перекрытия движения поездов, метрополитена, автомобильного движения. Сегодня это дает полную уверенность, что МЦД-4 будет запущен уже в этом году. Будут поезда ходить с интервалом три минуты. Мы уже восстановили движение на МЦД-2, по которому поезда следовали с увеличенным интервалом в связи с реконструкцией, — подчеркнул столичный мэр.

В свою очередь Белозеров назвал этот проект уникальным. По его мнению, новые транспортно-пересадочные узлы нужно называть московскими городскими вокзалами, как и станцию «Площадь трех вокзалов».

Собянин ранее рассказал о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии столичного метро позволит переключить внимание на строительство новых радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Речь идет о Рублёво-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал, что в 2023 году в Долгопрудном откроется станция метро «Физтех». По его словам, она будет находиться в пешей доступности для 30 тысяч жителей города. Также он сообщил, что новые станции метро уже открылись в Котельниках и Красногорске, прорабатывается вопрос по расширению метрополитена до Мытищ.