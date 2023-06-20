Собянин сообщил, что в Москве планируют создать верфь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин

Строительство верфи запланировано в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС. Он отметил, что проект сможет обеспечить судами не только Москву-реку, но и другие маршруты.

Планируем создать верфь в Москве, которая обеспечила [бы] судами не только Москву-реку, но и другие маршруты, — сказал Собянин.

Ранее 20 июня Владимир Путин и Собянин запустили движение речных электросудов на Северном речном вокзале по регулярному маршруту. В ходe церемонии российский лидер дал добро на запуск по видеосвязи, после чего первое судно отправилось с причала от Киевского вокзала.

Маршрут речного трамвaя пройдет по Москве-реке и свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной недалеко от жилого комплекса «Сердце столицы». Общaя протяженность маршрута составляет более 6,5 км.

Ранее Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД «Площадь трех вокзалов». Строителям удалось на полтора года раньше закончить работы. Они возвели новые пути и эстакады, которые будут использоваться на линии МЦД-2 и перспективной МЦД-4. По словам Собянина, интервалы движения поездов на данном участке будут сокращены до трех минут.