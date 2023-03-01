Путин запустил БКЛ: какие станции метро откроют в Москве в ближайшие годы Бирюлёвская линия улучшит транспортную доступность Москвы, а МЦД-3 и МЦД-4 позволят жителям Подмосковья с комфортом добираться до столицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ). Глава государства дал старт запуску нового участка метро в режиме видеоконференции и поблагодарил столичные власти за реализацию проекта. Развитие Московского метрополитена будет продолжено, и в ближайшие пять лет в столице откроются новые станции подземки. О том, какие платформы открылись сегодня и какие станции введут в эксплуатацию в ближайшие пять лет, — в материале NEWS.ru.

Ковер-самолет и другие особенности новых станций

1 марта в Москве начали функционировать девять новых станций БКЛ: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Ввод новой ветки улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столицы и области. Собянин назвал этот момент историческим не только для Москвы, но и для всей транспортной системы страны. Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из масштабных в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия — 70 км линий, 31 станция и три электродепо.

Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему, и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы, — сказал Собянин на церемонии открытия БКЛ.

Фото: mos.ru БКЛ «Варшавская»

Каждая станция БКЛ имеет свои архитектурные особенности. Так, путевые стены «Варшавской» сделаны из керамической плитки бело-голубого оттенка, кроме того, на них расположены изображения Варшавы, а оформление «Текстильщиков» выполнено в серых тонах с использованием мрамора и гранита. Станция имеет двухуровневый потолок, который плавно поднимается от путей к платформам.

Фишкой станции «Рижская» БКЛ стал светящийся на потолке арт-объект, похожий на ковер-самолет. Визуал на изогнутом LED-экране создан с помощью технологии генеративного контента. Часть работы выполнила нейросеть, а художники приукрасили изображение. Весь появляющийся на экране контент тоже летает.

А вот «Кленовый бульвар» выполнен не совсем в привычном для Московского метрополитена варианте. Пути здесь расположены посередине, а платформы — по краям. Таким образом, двери поезда открываются справа по ходу движения, а не слева. Дизайн входов на станцию — отсылка к находящейся недалеко усадьбе «Коломенское» и напоминает силуэты куполов дворца царя Алексея Михайловича.

Вход в метро через открывшиеся станции БКЛ в первые пять дней будет бесплатным. Такой вот подарок для жителей города.

Продлеваем до Бирюлёво

Кроме открытия БКЛ, сегодня Собянин подписал постановления об утверждении проектов планировки второго и третьего участков Бирюлёвской линии метро от станции «Кленовый бульвар» до «Бирюлёво». Подготовительные работы начнутся уже в этом году, запуск планируется до конца 2027 года. Бирюлёвская линия метро пройдет от станции «ЗИЛ» в районы Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное. На ветке длиной около 16 км появится семь новых станций:

— «Курьяново» построят вблизи примыкания 4-й Курьяновской улицы к Батюнинской улице;

— «Москворечье» расположится вблизи примыкания Каширского шоссе к территории музея-заповедника «Коломенское»;

— «Кавказский бульвар» будет находиться вдоль Кавказского бульвара вблизи примыкания к Ереванской улице;

— «Каспийская» разместится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437;

— «Липецкая» появится вдоль Липецкой улицы вблизи примыкания к Педагогической улице;

— «Лебедянская» расположится вдоль Липецкой улицы вблизи примыкания к Лебедянской улице;

— «Бирюлево» разместится вдоль Булатниковской улицы вблизи ее примыкания к Булатниковскому проезду.

Фото: mos.ru Проект станции «Лебедянская» (Загорье)

Как Бирюлёвская линия улучшит транспортную доступность столицы?

Бирюлёвская линия метро улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы, включая новые кварталы, которые строятся по программе реновации. Радиальная ветка пройдет через районы Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное. Суммарно здесь проживает более 700 тыс. человек.

Новая ветка также улучшит транспортную доступность развивающихся территорий бывшего завода им. Лихачёва (ЗИЛ) и парка развлечений «Остров Мечты», снизит нагрузку на центральные участки радиальных линий метро. Пассажиры смогут пересесть с Бирюлёвской на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую линии.

Когда запустят МЦД-3 и МЦД-4

В 2023 году строители обещают закончить еще два мегапроекта — создание двух новых диаметров наземного метро: МЦД-3 («Ленинградско-Казанский») и МЦД-4 («Киевско-Горьковский»). По словам Собянина, общая протяженность коридоров этих диаметров составит 171 км с 80 станциями. Сразу 32 платформы станут пересадочными узлами на другие виды транспорта.

Движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), который соединит Зеленоград и Раменское, планируется запустить в 2023 году. Длина диаметра, на котором уместится 41 станция, составит 85 км. 14 станций МЦД-3 станут пересадочными на метро и МЦК. Строительство МДЦ-3 включает в себя создание навесов над платформой, лифтов и эскалаторов к выходам на платформу, что по комфортности приравнивает диаметр к метро. Зимой пассажирам не придётся мерзнуть на улице в ожидании поезда.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД» Станция «Аминьевская» будущего МЦД-4

Запуск МЦД-4, который вместит 39 станций, запланирован на 2023–2024 годы. Он свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание более 20 столичных районов. Для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов город станет еще ближе. Длина диаметра составит 86 км. На МЦД-4 предусмотрено самое большое количество пересадочных станций — 18 с 44 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.