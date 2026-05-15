Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 мая 2026 года

15 мая — это уже 135-й день 2026 года. Новый год будем отмечать через 230 дней. Сегодня день рождения московского метрополитена, Михаила Булгакова и Микки Мауса. Кроме того, в этот день можно отметить множество других разнообразных праздников: религиозных, исторических и шуточных. Расскажем подробнее о некоторых из них.

Какие религиозные праздники будем отмечать 15 мая

Русская православная церковь 15 мая 2026 года будет отмечать две особо важные памятные даты.

Поминовение святителя Афанасия, епископа города Александрия в Египте, жившего в середине IV века. Он прославился большим количеством различных духовных сочинений, которые позже пользовались спросом у его последователей.

Также 15 мая отмечают праздник перенесения мощей святых мучеников князей Бориса и Глеба, братьев Ярослава Мудрого. Они были убиты еще одним братом в борьбе за Великокняжеский престол. Считается, что мощи Бориса и Глеба обладают целительным эффектом. Также святые князья считаются покровителями купцов и торговцев.

Праздники в России и во всем мире 15 мая

15 мая 2026 года мы будем отмечать целый список различных памятных дней и различных праздников.

15 мая 2026 года будут отмечать Международный день климата. К сожалению, мы редко задумываемся о том, что от климата зависит слишком многое в нашей жизни — от привычных продуктов до комфортной температуры воздуха.

На эту же дату приходится день исчезающих видов животных. К сожалению, несмотря на все усилия различных зоозащитных организаций, многим видам фауны на планете грозит полное исчезновение из-за деятельности человека. Даже если вы лично никак не можете спасти исчезающий вид, всегда возможно сделать даже самое небольшое пожертвование в фонд помощи таким животным.

15 мая свой 91-й день рождения будет отмечать метрополитен Москвы.

Сразу два прекрасных праздника 15 мая порадуют детей — День шоколадных чипсов и День калейдоскопов. Впрочем, если шоколадные чипсы — это скорее веяние современности, то вот завораживающие цветные узоры из осколков цветных стекляшек — одно из любимых развлечений тех, кто родился еще в прошлом веке.

Есть в списке важных дат на сегодня и два праздника для женщин: день соломенной шляпки и нейлоновых чулок. И пусть и то и другое сегодня может быть не в моде, когда-то эти предметы гардероба играли важную роль в жизни каждой женщины. Ну а поскольку мода циклична, не стоит сбрасывать со счетов ни соломенные шляпки, ни нейлоновые чулки.

Какие исторические праздники и памятные даты будут отмечать 15 мая в России и в мире

За всю историю человечества 15 мая происходили самые разнообразные события. Предлагаем ознакомиться с наиболее значимыми из них.

1157 год — князь Юрий Долгорукий скоропостижно скончался после ужина на пиру у одного из столичных бояр.

1252 год — согласно булле папы римского Иннокентия IV инквизиторы получили полномочия для применения пыток, чтобы более результативно вести розыск еретиков.

1618 год — в Германии астроном Иоганн Кеплер смог вывести закон, которому подчиняется движение планет.

1718 год — в Британии был выдан патент на ружье Пакла, которое по факту являлось первым в истории пулеметом.

1730 год — первым премьер-министром Великобритании стал Роберт Уолпол, лидер партии вигов. Назначение на должность подписал лично король Георг II.

1858 год — в Японии начало работать первое консульство Российской империи в этой стране. Оно было открыто в городе Хакодате.

1928 год — на экранах впервые появился мультипликационный герой Микки Маус. В дебютном мультфильме «Сумасшедший самолет» у него не было ни одной реплики, а внешность его стала пробой пера художников. В дальнейшем этот персонаж стал известен в совершенно другом облике.

1930 год — американская медсестра Эллен Черч стала первой в мире женщиной-стюардессой. Она совершила полет по маршруту Сан-Франциско — Чикаго на самолете Boeing 80A авиакомпании Boeing Air Transit (сегодня — United Airlines).

1935 год — в столице СССР была запущена в эксплуатацию первая линия Московского метрополитена. Теперь пассажиры могли быстро добираться от станции «Парк культуры» до станции «Сокольники».

1940 год — на прилавках американских магазинов появились в продаже женские чулки из нейлона.

1941 год — на центральном аэродроме Москвы совершил посадку немецкий самолет Junkers 52, который не только незаконно вторгся в воздушное пространство СССР, но и сумел долететь до столицы.

1998 год — Россия впервые присутствовала в Бирмингеме на встрече «Большой семерки» в качестве официального участника. Мероприятие прошло в формате «7+1».

В этот день в разные годы появились на свет:

1845 год — выдающийся русский биолог, выделивший геронтологию в отдельную науку, Илья Мечников.

1848 год — русский художник, автор таких полотен, как «Три богатыря», «Аленушка», «Царь Иван Грозный», Виктор Васнецов.

1891 год — русский писатель, врач, автор произведений «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белая гвардия» Михаил Булгаков.

1925 год — русская актриса, исполнительница главных ролей в лентах «Укротительница тигров», «Большая перемена», «Принцесса цирка» Людмила Касаткина.

1937 год — американский политик, госсекретарь Соединенных Штатов Америки в 1997–2001 годах Мария Яна Корбелова, более известная как Мадлен Олбрайт.

1940 год — советская актриса, известная по небольшим, но ярким ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя…», «Семнадцать мгновений весны», а также исполнившая главные роли в фильмах «Стряпуха», «Им покоряется небо», «Пока фронт в обороне», Светлана Светличная.

Также в этот день мир покинули:

1728 год — старшая дочь императора Петра I и императрицы Екатерины I, старшая сестра императрицы Елизаветы Петровны, супруга герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского, мать императора Петра III Анна Петровна Романова.

1935 год — русский художник, авангардист, автор знаменитого на весь мир «Черного квадрата» Казимир Малевич.

2005 год — советская актриса, известная по фильмам «Сладкая женщина», «Виват, гардемарины!», «Одиноким предоставляется общежитие», «Хозяйка детского дома», «Осенний марафон», «Зимний вечер в Гаграх», Наталья Гундарева.

2017 год — советский актер, эмигрировавший в США, известный по ролям в фильмах «Джентльмены удачи», «Красная жара», «Могила льва», «Сказка о царе Салтане», «Дикая орхидея», Олег Видов.

