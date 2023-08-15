Машинисты метро массово уходят на больничный: как это отразится на движении Столичные власти отрицают сам факт «скрытой забастовки», один из отраслевых профсоюзов утверждает обратное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профсоюз работников Московского метрополитена распространяет информацию о том, что десятки машинистов якобы уходят на больничные из-за переработок, что, по мнению представителей объединения, сказывается на качестве работы подземки. В столичном дептрансе опровергают эти заявления, утверждая, что метро работает в прежнем режиме. Что происходит на самом деле, разбирался NEWS.ru.

Правда ли, что из-за протестов машинистов поезда в метро стали ходить реже

На днях в группе «Профсоюз метрополитена» (относится к независимому профсоюзу работников метрополитена, зарегистрированному Минюстом, но не входит в Федерацию независимых профсоюзов России) во «ВКонтакте» появилась информация, что «машинисты массово вышли на больничные» из-за переработок. Они «жаловались на низкую заработную плату и на то, что начальство нарушает условия отдыха», утверждалось в посте от 10 августа.

По состоянию на 10 августа на больничных, по утверждению паблика, находились 37 человек. Помимо машинистов, как говорилось в сообщении, «усталость и недомогание почувствовали» работники в некоторых электродепо. В другой публикации от 12 августа приводились новые цифры, согласно которым днем ранее якобы было «более трехсот оформленных больничных листов».

«Поезда не выходят — не хватает машинистов. На линиях московского метро убирают подвижные составы обратно в депо», — писали авторы поста.

Позднее председатель профсоюза метрополитена Николай Гостев в разговоре с NEWS.ru озвучил данные о том, что всего «в метро ушли [на больничные] более 500 человек, связанных с этой акцией — не более 100».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы данные о перебоях в работе метро, а также саму информацию о протестах работников опровергли. По данным ведомства, машинисты всегда проходят медицинское освидетельствование перед выходом на рейс.

«Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Машинисты уходят на больничные только по рекомендации врача. Если человек заболел, то он, конечно, может выйти на больничный. Мы очень плотно работаем с профсоюзами и максимально отслеживаем, чтобы все было в соответствии с нормами Трудового кодекса и договорам, чтобы все было корректно. Мы работаем в графике и контролируем состояние здоровья наших машинистов, которые каждое утро проходят предрейсовый осмотр. Соответственно, никаких подобных вопросов у нас быть не может», — заявила NEWS.ru руководитель пресс-службы дептранса Юлия Темникова.

В пресс-службе Московского метро добавили, что «процент больничных листов среди машинистов на протяжении многих лет находится на одном и том же уровне и не превышает среднестатистических значений».

Что говорят в официальном профсоюзе

В официальной Дорожной профсоюзной организации (входит в Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей, состоит в ФНПР) заверяют, что «все социальные обязательства перед работниками выполняются в полном объеме». Сообщения о протестах машинистов там навали «непроверенными и провокационными».

«Дорожная профсоюзная организация (Дорпрофжел) Московского метрополитена, объединяющая более 90% работников Московского метрополитена, рекомендует не реагировать на информацию из непроверенных источников. Московский метрополитен функционирует в штатном режиме и выполняет перевозку пассажиров», — заявили в организации. Там добавили, что в столичной подземке «все установленные требования трудового законодательства полностью соблюдаются».

Независимый профсоюз заявляет о дефиците сотрудников

В профсоюзе метрополитена, который входит в Конфедерацию труда России и распространил сообщения о протестах, наоборот, говорят о наличии проблем в подземке. По данным руководителя профсоюза Николая Гостева, «не хватает около 800 машинистов». Он заявляет, что сотрудники устают из-за переработок.

«Деньги в метрополитене есть, но на зарплаты их не пускают. Нормативы по сверхурочным давно перебиты, заставляют ставить не фактическое время окончания в маршрутных листах, а принуждают ставить то, что по графику, чтобы сверхурочные за лимит не уходили. Но порядка 30% работающих уже не однажды за месяц уходили за превышение лимита сверхурочных. У нас 20 часов в месяц, больше нельзя перерабатывать, но есть переработки и по 28, и по 30 часов в месяц», — заявил ранее Николай Гостев порталу BFM.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам лидера профсоюза иногда «люди просто засыпают». Так, по его словам, произошло с 28-летним начальником путей 11 (ПЧ-11), который, как утверждает Гостев, из-за усталости упал на пути на станции «Планерная» и погиб. В Дептрансе не смогли оперативно предоставить NEWS.ru информацию об этом инциденте. Ранее, в ночь на 5 августа, в ведомстве информировали о перебоях в движении Таганско-Краснопресненской линии между между станциями «Спартак» и «Планерная» «из-за человека на пути».

В беседе с NEWS.ru Николай Гостев высказал мнение, что недокомплект штата составляет «от 10% до 23% по службам рабочих специальностей». При этом он подчеркнул, что руководимый им профсоюз не организовывал и не возглавлял протесты с больничными: «Это спонтанная акция работников против сверхурочных, [работы] без выходных, низких зарплат. Нас попросили подсветить происходящее».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На портале Change.org в конце июля появилась петиция от имени работников подземки, адресованная мэру Москвы Сергею Собянину. Ее авторы требуют повысить заработную плату.

«В данный момент в метро происходит открытие множества новых станций, помимо этого наблюдается катастрофическая нехватка кадров, в связи с этим увеличивается объем работы у действующего персонала, в частности у машинистов электропоездов. <...> Приток новых кадров минимален, так как условия труда и заработная плата не актуальны и не соответствуют требованиям, предъявляемым к работе», — говорится в петиции.

По состоянию на 13:00 15 августа обращение к столичному мэру подписали 1901 человек.

Как протесты машинистов могут отразиться на работе метро

Чтобы узнать, как вероятные протесты машинистов и других сотрудников метро могут сказаться на работе московской подземки, NEWS.ru обратился к урбанисту и транспортному инженеру Владимиру Андрееву.

«По данным открытых источников на сегодня в московском метро работают 5,5 тысячи машинистов, поэтому 300 человек для этой системы — это около 5%. Но тут важны другие факторы: как распределяются эти больничные. Если равномерно по всем линиям, тогда это капля в море. А если это происходит в одном-двух депо, тогда это уже критично. В соцсетях были сообщения, что в депо „Сокол“ в конце прошлой недели на больничные якобы ушли сразу 37 машинистов, при этом норматив по депо — 330 машинистов. То есть, если верить этим сообщениям, разом ушли более 10%», — пояснил Андреев.

Также он обратил внимание на вероятную нехватку кадров. По данным СМИ, в упомянутом электродепо «Сокол» вместо 330 работает всего 271 машинист. По словам Андреева, если не хватает 60 человек и еще «почти 40 ушли на больничный», это «уже весьма критично». При этом эксперт не видит перебоев в текущей работе Московского метрополитена.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«Сейчас лето, пассажиров мало. В метро в час пик интервал — 100 секунд, даже если его поднять до двух минут, до сентября это будет незаметно. Но если гипотетический кадровый дефицит продлится после начала учебного года, поток очень сильно вырастет, и мы можем только предполагать, как это отразится на ситуации. Если перепишут график под то количество машинистов, равномерно увеличив интервал, то пассажир ничего не заметит, а если просто выцепят 20% рейсов, создавая дыры по пять минут, то в час пик это будет очень заметно», — добавил собеседник NEWS.ru.

Также он добавил, что не все линии московского метро одинаковые. Есть такие, на которых пассажирский поток довольно низкий, например на Большой кольцевой линии (БКЛ). А есть перегруженные ветки, например Таганско-Краснопресненская. Работа машинистов, по словам транспортного инженера, «совсем не равнозначная по линиям» в плане условий труда. Например, по БКЛ ходят новые современные поезда «Москва 2020», а в депо «Сокол» вагоны модели 81-717/714, которым больше 30 лет, без кондиционеров и с повышенным шумом.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отрицают нехватку кадров, заявляя, что данные об этом «абсолютно не соответствуют действительности».

Какие условия труда в Московском метрополитене

Как указано на официальном сайте Мосметро, чтобы стать машинистом метро нужно пройти предварительное обучение сроком до 5,5 месяца. Но время обучения иногородним компенсируется стоимость жилья, а также выплачивается стипендия 40 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата машиниста — 120 тысяч рублей. График сменный, включая работу ночью, при этом между сменами должно быть не менее 12 часов.

Дежурный по станции получает зарплату 60 тысяч рублей в месяц и тоже трудится посменно. Прежде чем трудоустроиться, соискателю также предстоит трехмесячное обучение в корпоративном университете.

Оператор станционного поста централизации, который занимается регистрацией движения поездов и маневровой работы, получает 40 тысяч рублей в месяц. Сотрудник службы безопасности — 175 тысяч, но туда берут только служивших в армии. Монтер пути и дефектоскопной тележки получает в столичной подземке от 60 тысяч в месяц, при этом его пятидневный график предусматривает работу с 0:00 до 6:00. Обходчикам пути и тоннельным рабочим при таком же графике обещают от 48 тысяч рублей в месяц. Уборщики трудятся по сменам и получают 47 тысяч в месяц, контролеры — от 52 тысяч, электрики и электромонтеры — от 55 до 77 тысяч рублей.

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