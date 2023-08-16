Подмосковный город может лишиться половины автобусных маршрутов В Можайске может остановиться работа половины автобусных маршрутов

Фото: t.me/Alfagrandmd

Подмосковный Можайск может лишиться половины автобусных маршрутов в связи с забастовкой водителей. Сотрудники фирмы «Альфа Грант» пожаловались на задержки зарплат и заявили, что не выйдут на работу, если 16 августа не получат выплаты, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на местное издание.

Водители уточнили, что зарплаты задерживают регулярно, сейчас они ждут выплаты за работу с 10 августа. Их смогли убедить не останавливать движение с утра, но существует вероятность, что вечером сотрудники не выйдут на маршруты.

Водители также отмечают, что с осени подмосковные маршруты перейдут под контроль «Мострансавто». Штат «Альфа Грант» в Можайске насчитывает около 70 человек. Сотрудники фирмы уточнили, что подписали заявления на увольнение задним числом. Они добавили, что компания не дала им гарантий трудоустройства и сохранения оклада.

Информация о возможной забастовке поступила в администрацию городского округа и территориальные отделы. Издание отмечает, что 15 августа поздним вечером водителям пообещали организовать встречу для решения всех вопросов.

Профсоюз работников Московского метрополитена ранее распространил информацию о том, что десятки машинистов якобы уходят на больничные из-за переработок, что, по мнению представителей объединения, сказывается на качестве работы подземки. В столичном дептрансе опровергли эти заявления.