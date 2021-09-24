Беглов уволил двоих вице-губернаторов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемых должностей двоих вице-губернаторов — Александра Бельского и Николая Бондаренко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы города.

Кроме того, Беглов подписал распоряжения, согласно которым свои посты покинут председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.

В пресс-службе не назвали причины кадровых изменений.

Председатель ЦИК Элла Памфилова до этого заявила, что Центризбирком планирует направить в СК РФ и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов Бельского во время прошедших выборов. По ее словам, он «занимался внутренней политикой, одновременно шёл в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии».

Ранее Памфилова сообщила , что больше всего жалоб на нарушения на выборах депутатов Госдумы приходило из Санкт-Петербурга. Она отметила, что по ряду случаев направлены материалы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Кроме того, около 10 тысяч голосов «ушло в никуда»

Памфилова, помимо этого, написала письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить нарушения законодательства в городе. Также две окружные комиссии обязали обратиться в суд с требованием об отмене решения пяти избиркомов.



