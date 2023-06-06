Баранец заявил о серьезных трудностях для ВС РФ из-за подрыва Каховской ГЭС

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Для российских войск нет никакой катастрофы в подрыве Каховской гидроэлектростанции, однако у ВС РФ могут возникнуть трудности с украинской группировкой на левом берегу Днепра, заявил NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, в этом случае российским солдатам придется менять тактику и стратегию.

Основные силы противника остаются на правом берегу Днепра. Из-за подрыва ГЭС это нам затруднит борьбу с этими формированиями на левом берегу. Нам придется менять тактику и стратегию, но сейчас это не основное. Борьба разгорается на южно-донецком направлении. Пока нет такого, чтобы нас приперла украинская армия и нужно было с тыла атаковать, — сказал Баранец

Военный обозреватель напомнил, что вода принесет проблемы не только российским войскам, но и противнику, однако в первую очередь подрыв ГЭС создал серьезные трудности местным жителям, которых нужно эвакуировать с этих территорий.

До этого военный аналитик Вадим Козюлин, напротив, назвал ситуацию с прорывом плотины Каховской ГЭС выгодной для российской армии. По его мнению, случившееся может поломать планы Киева, так как теперь на фронте образуется широкая водная преграда.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно сегодня утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В ЕС и в Киеве возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Тем временем власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию из-за разрушения ГЭС. Администрация призвала жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов собрать личные вещи, документы, взять продукты и воду на три дня.