Военэксперт назвал выгоду от подрыва Каховской ГЭС для российской армии Военный аналитик Козюлин: из-за прорыва плотины Каховской ГЭС перед ВСУ образуется водная преграда

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Если верно то, что ВСУ начали ползучее наступление, с военной точки зрения России выгодна ситуация с прорывом плотины Каховской ГЭС, считает военный аналитик Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что случившееся может поломать планы Киева, теперь на фронте образуется широкая водная преграда.

Вода затруднит форсирование Днепра, если противник его планировал. Потому что при подготовке форсирования заготавливаются средства из расчета конкретной ширины водной преграды — например, количество понтонов для наведения понтонных мостов. Теперь ширина воды другая и с имеющимися средствами форсирование будет или затруднено, или вовсе невозможно, — пояснил Козюлин.

Однако ситуация «обоюдоострая», оговорился эксперт, нельзя исключить и того, что подрыв спровоцировали украинские войска, поскольку они тоже могут ее использовать.

ВСУ могут использовать ситуацию для подготовки форсирования Днепра уже после того, как уровень воды опять понизится. Учитывая, что по восточному берегу Днепра наши войска создали укрепленные оборонительные рубежи, вода может их размыть, разрушить, а значит ВСУ будет легче форсировать реку, создавать плацдармы при высадке, — сказал собеседник.

Если разрушение ГЭС было спланировано в Киеве, добавил Козюлин, то ВСУ заготовили средства форсирования именно в расчете на это. Они могут попытаться форсировать Днепр в самое ближайшее время, пока часть подготовленных российских позиций оказались затоплены и бойцы не могут их использовать.

Есть и психологическая сторона события, отмечает Козюлин: Киев использует его в сфере информационной войны, чтобы нагнетать обстановку в Крыму, где теперь может возникнуть нехватка водоснабжения.

В Киеве будут говорить, что Москва не контролирует ситуацию на полуострове, что мы не бережем критически важную инфраструктуру и населенные пункты в зоне подтопления. Не удивлюсь, если ради этого все и было задумано, — подытожил аналитик.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС TASS Затопленный Дом культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС TASS Затопленный Дом культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

Ранее власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию из-за разрушения Каховской ГЭС. Администрация призвала жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов собрать личные вещи, документы, взять продукты и воду на три дня. Прежде, чем покинуть дома, следует отключить газ и воду.

Тем временем город Новая Каховка оказался затопленным. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани.

О ЧП на ГЭС стало известно сегодня утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В ЕС и в Киеве возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией, совершенной по приказу из Киева.