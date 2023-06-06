Жителей трех округов Херсонской области призвали собирать вещи В Херсонской области объявили эвакуацию из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: AP/TASS

Эвакуация мирных жителей

Власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию из-за разрушения Каховской ГЭС. Администрация призвала жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов собрать личные вещи, документы, взять продукты и воду на три дня. Прежде, чем покинуть дома, следует отключить газ и воду.

В связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация населения. <...> О месте сбора будет сообщено позднее главами военно-гражданских администраций, — пишет администрация области в Telegram.

Правительство региона и МЧС России контролируют ситуацию в районах левого берега Днепра, заверяют местных жителей.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ЧП на Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, крупная эвакуация людей не потребуется.

Тем временем город Новая Каховка оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани.

О ЧП на ГЭС стало известно сегодня утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В ЕС и в Киеве возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева.