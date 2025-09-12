Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 11:21

Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры

В Улан-Удэ мужчина открыл стрельбу из окна и ранил школьницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Улан-Удэ мужчина открыл огонь из окна многоэтажного дома и ранил 13-летнюю школьницу, сообщает СУ СК России по Бурятии. Инцидент произошел вечером 10 сентября во дворе на улице Микояна, когда девочка гуляла с собакой.

По версии следствия, 10 сентября 2025 года в вечернее время мужчина из окна своей квартиры произвел выстрелы из пневматического оружия в сторону девочки, находившейся во дворе дома, и причинил потерпевшей ранение спины, — говорится в сообщении.

Криминалисты нашли много следов от пуль на месте происшествия. Сектор, откуда могли стрелять, установили по траектории. В ходе поквартирного обхода выявлен подозреваемый. У него дома нашли несколько единиц пневматического оружия. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее в Хасавюрте сотрудница кофейни произвела выстрел из травматического пистолета в свою подругу. Пострадавшая с огнестрельным ранением головы была доставлена в медицинское учреждение. Как пояснила сама подозреваемая, пистолет принадлежал ее знакомому.

До этого в Подмосковье медики спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Специалисты Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и выполнили экстренную малоинвазивную операцию. Хирургам удалось извлечь пулю без выполнения разрезов.

стрельба
дети
школьники
хулиганство
Бурятия
