Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры В Улан-Удэ мужчина открыл стрельбу из окна и ранил школьницу

В Улан-Удэ мужчина открыл огонь из окна многоэтажного дома и ранил 13-летнюю школьницу, сообщает СУ СК России по Бурятии. Инцидент произошел вечером 10 сентября во дворе на улице Микояна, когда девочка гуляла с собакой.

По версии следствия, 10 сентября 2025 года в вечернее время мужчина из окна своей квартиры произвел выстрелы из пневматического оружия в сторону девочки, находившейся во дворе дома, и причинил потерпевшей ранение спины, — говорится в сообщении.

Криминалисты нашли много следов от пуль на месте происшествия. Сектор, откуда могли стрелять, установили по траектории. В ходе поквартирного обхода выявлен подозреваемый. У него дома нашли несколько единиц пневматического оружия. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее в Хасавюрте сотрудница кофейни произвела выстрел из травматического пистолета в свою подругу. Пострадавшая с огнестрельным ранением головы была доставлена в медицинское учреждение. Как пояснила сама подозреваемая, пистолет принадлежал ее знакомому.

До этого в Подмосковье медики спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Специалисты Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и выполнили экстренную малоинвазивную операцию. Хирургам удалось извлечь пулю без выполнения разрезов.