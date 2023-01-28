Житель Петербурга попал под колеса автобуса и остался невредим

В Санкт-Петербурге мужчина попал под колеса автобуса и остался цел и невредим, кадрами с места происшествия поделилась «Фонтанка». На видео видно, как мужчина переходит дорогу на пешеходном переводе, однако водитель не замечает этого и врезается в него, пешеход падает. Он вовремя успевает отползти от колес автобуса, и те его не задевают.

В пресс-службе компании «Пассажиравтотранс» сказали, что жителю Петербурга помощь не потребовалась, так как он не получил ни единой травмы.

При левом повороте на нерегулируемом пешеходном переходе автобус задел пешехода. От скорой он отказался и заявил, что претензий не имеет, — поделился представитель компании.

Ранее в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте водитель Toyota Camry сбил на пешеходном переходе девочку. Школьница переходила дорогу на красный свет. Сейчас она находится в больнице с переломом ключицы.

До этого в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте водитель Renault выехал на тротуар и врезался в людей. По версии МВД, 68-летней водительнице иномарки стало плохо за рулем, из-за чего она и влетела в толпу людей. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из-под автомобиля пытаются достать человека при помощи домкрата. Недалеко от авто также лежит пожилая женщина. Как рассказали в МВД, в результате аварии пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.