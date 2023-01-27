В Петербурге иномарка влетела в толпу людей на тротуаре

В Санкт-Петербурге водитель Renault выехал на тротуар и врезался в людей, сообщает портал «Приморский Онлайн» во «ВКонтакте». На опубликованном в Сети видео видно, как из под автомобиля пытаются достать человека при помощи домкрата. Недалеко от авто также лежит пожилая женщина.

Инцидент произошел 27 января на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее водитель иномарки Nissan Almera совершил наезд на двух пешеходов в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте. После того как мужчина сбил двух человек на пешеходном переходе, он скрылся с места происшествия. Позже его задержали сотрудники ДПС. Одна из пострадавших обратилась за помощью к медикам. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

До этого в поселке Кавалеровский Приморского края 16-летний подросток без прав устроил погоню с применением оружия и спровоцировал ДТП. Во время патрулирования инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Honda Domani, водитель которого превышал скорость, игнорируя правила дорожного движения. Требования остановиться сидевший за рулем проигнорировал, после чего началась погоня.