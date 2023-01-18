Опубликовано видео наезда на пешеходов в центре Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель иномарки Nissan Almera совершил наезд на двух пешеходов в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте, сообщает Telegram-канал «Подъем». После того как мужчина сбил двух человек на пешеходном переходе, он скрылся с места происшествия. Позже его задержали сотрудники ДПС. Одна из пострадавших обратилась за помощью к медикам. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На видеозаписи можно увидеть, как автомобиль затормозил перед пешеходным переходом. Чуть позже он неожиданно возобновил движение и сбил двух пешеходов.

Ранее сообщалось, что водитель «Нивы» не остановился на просьбу сотрудников ДПС и попытался скрыться на МКАД, в результате чего образовалась погоня. Нарушителя преследовали не менее десяти машин сотрудников полиции. Полицейские приняли решение открыть огонь по колесам авто. Нарушителя задержали и отправили на медосвидетельствование. На него составлено девять протоколов о нарушении КоАП.

До этого в поселке Кавалеровский Приморского края 16-летний подросток без прав устроил погоню с применением оружия и спровоцировал ДТП. Во время патрулирования инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Honda Domani, водитель которого превышал скорость, игнорируя правила дорожного движения. Требования остановиться сидевший за рулем проигнорировал, после чего началась погоня.