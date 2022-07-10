В Приморье подросток устроил погоню со стрельбой, спровоцировав ДТП

В приморском поселке Кавалеровский 16-летний подросток без прав устроил погоню со стрельбой и спровоцировал ДТП, передает МВД Медиа. В результате инцидента никто не пострадал.

Во время патрулирования инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Honda Domani, водитель которого превышал скорость, игнорируя правила дорожного движения. На требования правоохранителей остановиться машина пронеслась мимо, после чего началась погоня.

Пытаясь уйти от полиции, подросток влетел на всей скорости в автомобиль на улице Первомайской — Lexus RX-350, после чего, покинув место ДТП, продолжил попытки скрыться от патруля. Задержать парня удалось только после того, как правоохранители открыли огонь по колесам.

После инцидента подростка поставили на профилактический учет. В отношении него возбуждено несколько административных дел по ч. 1 ст. 12.7 (Управление ТС без прав), ч. 2 ст. 12.27 (Оставление места ДТП), ч. 2 ст. 12.25 (Отказ водителя выполнить правомерную просьбу сотрудника ДПС) КоАП РФ. Родителям парня предстоит возмещать ущерб владельцу Lexus.

Ранее 30-летняя мотоциклистка опрокинулась на МКАД и погибла под колесами грузовика. Девушка не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ.