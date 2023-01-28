В Петербурге водитель сбил школьницу на пешеходном переходе 78.RU: в Петербурге водитель сбил школьницу, переходящую дорогу на красный свет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте водитель Toyota Camry сбил на пешеходном переходе девочку, сообщает портал 78.RU. Как утверждается в публикации, школьница переходила дорогу на красный свет. Сейчас она находится в больнице с переломом ключицы.

Инцидент произошел вечером 27 января в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшей оказалась ученица пятого класса. По факту случившегося проводится проверка.

Накануне в Санкт-Петербурге водитель Renault выехал на тротуар и врезался в людей. Инцидент произошел на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. По версии МВД, 68-летней водительнице иномарки стало плохо за рулем, из-за чего она и влетела в толпу людей. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из-под автомобиля пытаются достать человека при помощи домкрата. Недалеко от авто также лежит пожилая женщина. Как рассказали в МВД, в результате аварии пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.

До этого водитель иномарки Nissan Almera совершил наезд на двух пешеходов в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте. После того как мужчина сбил двух человек на пешеходном переходе, он скрылся с места происшествия. Позже его задержали сотрудники ДПС. Одна из пострадавших обратилась за помощью к медикам. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.