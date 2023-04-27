Житель Казани избил любовницу и выкинул ее с третьего этажа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани мужчина избил свою любовницу и сбросил ее из окна с третьего этажа своего дома, сообщает группа «Жесть Казани» во «ВКонтакте». По данным авторов, женщину госпитализировали. Как сообщил Telegram-канал Mash Iptash, полиция задержала нападавшего.

По данным «Жести Казани», инцидент произошел на улице Дементьева на севере города. Как утверждают авторы Mash Iptash со ссылкой на соседей, перед произошедшим пара очень долго и громко ссорилась. Позднее женщину нашли лежащей на земле с синяками под окнами мужчины.

Ранее в Москве женщина выкинула годовалого ребенка из окна 11-го этажа. Пострадавшей оказалась девочка, которой после падения удалось выжить. Спустя сутки малышка скончалась. Женщина после содеянного хотела покончить с собой, однако ей помешали службы спасения, которые выломали дверь в квартиру. Мать также была госпитализирована. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позднее сообщалось, что мужчина в башкирском городе Октябрьское угрожал скинуть с балкона пятого этажа своего малолетнего сына после ссоры с женой. Конфликт произошел из-за переезда женщины с ребенком к матери. Мужчина разозлился, выкинул вещи супруги в подъезд и стал угрожать, что скинет ребенка.