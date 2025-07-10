Появилось видео смертельного ДТП с пожилым велосипедистом в Татарстане

Водитель автомобиля Hyundai сбил насмерть 67-летнего велосипедиста в Набережных Челнах, сообщила пресс-служба ГАИ по Татарстану. Мужчина пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Сегодня в Набережных Челнах 35-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 67-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с велосипеда, – отметили в ГАИ.

Велосипедист скончался на месте. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция Омска показала кадры с места столкновения пассажирского автобуса и грузовика на Исилькульском тракте, в результате которого пострадали шесть человек. На снимках, опубликованных пресс-службой ведомства, запечатлены транспортные средства, которые получили значительные повреждения. Особенно пострадали лобовые части автомобилей: у автобуса и грузовика полностью выбиты стекла, видны вмятины и деформации передних секций.

До этого стало известно, что микроавтобус съехал в кювет в подмосковном Ступино. Пострадали 15 человек, им оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, авария произошла примерно в полдень 8 июля. В районе села Старая Ситня водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге транспортное средство перевернулось на бок.