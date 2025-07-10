Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 14:18

Появилось видео смертельного ДТП с пожилым велосипедистом в Татарстане

Автомобиль насмерть сбил велосипедиста-нарушителя в Набережных Челнах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля Hyundai сбил насмерть 67-летнего велосипедиста в Набережных Челнах, сообщила пресс-служба ГАИ по Татарстану. Мужчина пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Сегодня в Набережных Челнах 35-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 67-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с велосипеда, – отметили в ГАИ.

Велосипедист скончался на месте. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция Омска показала кадры с места столкновения пассажирского автобуса и грузовика на Исилькульском тракте, в результате которого пострадали шесть человек. На снимках, опубликованных пресс-службой ведомства, запечатлены транспортные средства, которые получили значительные повреждения. Особенно пострадали лобовые части автомобилей: у автобуса и грузовика полностью выбиты стекла, видны вмятины и деформации передних секций.

До этого стало известно, что микроавтобус съехал в кювет в подмосковном Ступино. Пострадали 15 человек, им оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, авария произошла примерно в полдень 8 июля. В районе села Старая Ситня водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге транспортное средство перевернулось на бок.

ДТП
Татарстан
погибшие
автомобили
Набережные Челны
велосипедисты
велосипеды
наезды
водители
ГАИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск
Алиев и Пашинян обсудили в Абу-Даби вопросы делимитации границ
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.