Мужчина в Башкирии угрожал скинуть своего сына с балкона пятого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в башкирском городе Октябрьское угрожал скинуть с балкона пятого этажа своего малолетнего сына после ссоры с женой, сообщает региональное МВД. Конфликт между людьми произошел из-за развода и переезда женщины с ребенком к матери. Мужчина разозлился, выкинул вещи своей супруги в подъезд и стал угрожать, что скинет ребенка.

Далее мужчина попросил женщину собрать вещи, которые он выкинул в подъезд и отнести домой. Женщина собрала свои вещи и отнесла в квартиру своей мамы. После горожанка вернулась за ребенком, — сообщает полиция.

По сведениям ведомства, россиянин затем попросил у жены прощения. После долгих уговоров он также вернул ребенка матери.

В Москве ранее скончалась годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа жилого дома. По данным правоохранителей, действия подозреваемой отныне подлежат квалификации по статье об убийстве малолетнего.

Трагедия произошла днем 8 ноября. В Сумском проезде женщина выкинула годовалого ребенка из окна 11-го этажа. Пострадавшей оказалась девочка, которой после падения удалось выжить. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина после содеянного хотела покончить с собой, однако ей помешали службы спасения, которые выломали дверь в квартиру. Мать также была госпитализирована.