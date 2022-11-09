Скончался выброшенный матерью из окна 11-го этажа младенец В Москве скончалась годовалая девочка, выброшенная матерью с 11-го этажа

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Москве скончалась годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа жилого дома. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данным правоохранителей, действия подозреваемой отныне подлежат квалификации по статье об убийстве малолетнего.

Девочка скончалась в больнице. Действия матери подлежат квалификация по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка), — говорится в сообщении.

Трагедия произошла накануне днем. В Сумском проезде женщина выкинула годовалого ребенка из окна 11-го этажа. Пострадавшей оказалась девочка, которой после падения удалось выжить. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина после содеянного хотела покончить с собой, однако ей помешали службы спасения, которые выломали дверь в квартиру. Мать также была госпитализирована.

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова сообщила, что женщина была подавлена из-за развода. Она уточнила, что после заключения врачебной экспертизы и приведения женщины в адекватное состояние следствие приступит к выяснению обстоятельств случившегося.