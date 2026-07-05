Вооруженные силы Финляндии намерены закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы, пишет издание Politico со ссылкой на нескольких финских военных. Страна официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 января.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы литовского руководства создать минное поле на границе с РФ. По ее словам, эти планы можно сравнить с сиквелом сказки «Приключения Пиноккио».

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале официальных закупок противопехотных мин после окончательного выхода страны из Оттавской конвенции в феврале этого года. Согласно стратегии «50 на 50», половину заказов разместят на польских оборонных предприятиях, а вторую часть — у союзников по НАТО.

Сообщалось также, что военнослужащие группировки войск «Запад» разработали новый наземный робототехнический комплекс для дистанционного разминирования. Главная задача устройства — спасать жизни штурмовиков. Новая разработка движется впереди штурмовых подразделений и в автоматическом режиме прокладывает безопасный коридор.