В Москве мать выкинула годовалую дочку из окна 11-го этажа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в Сумском проезде женщина выкинула своего годовалого ребенка из окна 11-го этажа, сообщает Telegram-канал «112». Пострадавшей оказалась девочка, которой после падения удалось выжить. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По информации издания, женщина после содеянного хотела покончить с собой, однако ей помешали службы спасения, которые выломали дверь в квартиру. Сообщается, что женщина также была госпитализирована.

Известно, что в момент преступления кроме 26-летней матери и ее ребенка в квартире никого не было. Источник пишет, что с отцом девочки женщина в разводе.

В феврале этого года в Москве женщина выбросила из окна четвертого этажа своего новорожденного ребенка. Инцидент произошел после домашних родов на улице Ставропольской Юго-Восточного административного округа. Мальчик остался жив.

Ранее в Нижегородской области 63-летняя бабушка в состоянии алкогольного опьянения выкинула с пятого этажа двухлетнего внука, он погиб. Смерть ребенка наступила от переохлаждения.