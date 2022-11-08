В СК назвали мотив выбросившей дочь из окна женщины СК: выкинувшая дочь с 11-го этажа в Москве женщина была подавлена из-за развода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать, которая выбросила годовалую дочь с 11-го этажа в Москве, предварительно, была подавлена из-за развода, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова. Она уточнила, что по заключению врачебной экспертизы и приведения женщины в нормальное состояние следствие приступит к выяснению обстоятельств случившегося.

Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса, — сказала Иванова.

Ранее стало известно, что в Москве в Сумском проезде женщина выкинула годовалого ребенка из окна 11-го этажа. Пострадавшей оказалась девочка, которой после падения удалось выжить. В данный момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Женщина после содеянного хотела покончить с собой, однако ей помешали службы спасения, которые выломали дверь в квартиру. Мать также была госпитализирована.

В феврале этого года в Москве женщина выбросила из окна четвертого этажа своего новорожденного ребенка. Инцидент произошел после домашних родов на улице Ставропольской Юго-Восточного административного округа. Мальчик остался жив.