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11 июля 2025 в 14:51

Россиянина задержали при попытке хищения взрывчатых веществ с завода

Работника Казанского порохового завода задержали за кражу взрывчатого вещества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали сотрудника Казанского порохового завода, который пытался украсть трубчатый порох, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Татарстану. Вещество применяется при производстве артиллерийских снарядов, в том числе используемых в зоне проведения СВО.

Мужчина, имея доступ к взрывчатым веществам в силу своих должностных обязанностей, предпринял попытку хищения трубчатого пороха, — отметили в службе.

Изъятое вещество является элементом бездымных порохов, которые относятся к классу метательных взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело о покушении на хищение взрывчатых веществ. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

В Крыму ранее задержали агента спецслужб Украины, планировавшего устроить теракт на День России с помощью беспилотника. Суд отправил подозреваемого в СИЗО. По данным ФСБ, дома у него нашли два самодельных взрывных устройства, детонаторы, а также составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер.

Казань
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хищения
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