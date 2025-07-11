Россиянина задержали при попытке хищения взрывчатых веществ с завода

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали сотрудника Казанского порохового завода, который пытался украсть трубчатый порох, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Татарстану. Вещество применяется при производстве артиллерийских снарядов, в том числе используемых в зоне проведения СВО.
Мужчина, имея доступ к взрывчатым веществам в силу своих должностных обязанностей, предпринял попытку хищения трубчатого пороха, — отметили в службе.
Изъятое вещество является элементом бездымных порохов, которые относятся к классу метательных взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело о покушении на хищение взрывчатых веществ. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
В Крыму ранее задержали агента спецслужб Украины, планировавшего устроить теракт на День России с помощью беспилотника. Суд отправил подозреваемого в СИЗО. По данным ФСБ, дома у него нашли два самодельных взрывных устройства, детонаторы, а также составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер.