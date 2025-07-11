Россиянина задержали при попытке хищения взрывчатых веществ с завода Работника Казанского порохового завода задержали за кражу взрывчатого вещества

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали сотрудника Казанского порохового завода, который пытался украсть трубчатый порох, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Татарстану. Вещество применяется при производстве артиллерийских снарядов, в том числе используемых в зоне проведения СВО.

Мужчина, имея доступ к взрывчатым веществам в силу своих должностных обязанностей, предпринял попытку хищения трубчатого пороха, — отметили в службе.

Изъятое вещество является элементом бездымных порохов, которые относятся к классу метательных взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело о покушении на хищение взрывчатых веществ. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

В Крыму ранее задержали агента спецслужб Украины, планировавшего устроить теракт на День России с помощью беспилотника. Суд отправил подозреваемого в СИЗО. По данным ФСБ, дома у него нашли два самодельных взрывных устройства, детонаторы, а также составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер.