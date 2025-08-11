Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Машинистом Горьковской железной дороги впервые станет женщина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первой женщиной-машинистом на Горьковской железной дороге станет россиянка Анастасия Нагорная, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на ГЖД. Уже осенью девушка пройдет стажировку на новом месте, а после приступит к работе.

Я не считаю, что женщины лучше или хуже справляются с работой помощника машиниста или машиниста. Мы просто смотрим на многие вещи по-разному. И это даже хорошо — разный взгляд на одну ситуацию может помочь принять правильное решение, — подчеркнула Нагорная.

До этого девушка два года проработала в моторвагонном депо Кирова на Горьковской железной дороге. Профессию машиниста россиянка успешно освоила в учебном центре профессиональных квалификаций.

Ранее экономист Анна Анисимова заявила, что с 17 февраля 2025 года россиянки смогут официально работать машинистами экскаваторов и погрузочных машин. По ее словам, изменения стали возможны благодаря приказу Минтруда, который скорректировал перечень запрещенных профессий для женщин.

