Задержанных в Ростове-на-Дону экстремистов отпустили

Троих экстремистов, задержанных сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону, отпустили под обязательство о явке.
Об этом РИА Новости
О задержании троих молодых людей, занимающихся вандализмом из политической ненависти, стало известно несколько часов назад. Один из них оказался несовершеннолетним. Организатор группы пояснил, что на её создание его вдохновило общение в мессенджере Telegram о методах экстремистской деятельности.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о вандализме из-за политической ненависти. Не исключается, что в ходе расследования оно может быть переквалифицировано и дополнено.
Как писал NEWS.ru, задержанные планировали нападения на отделы полиции в Ростове-на-Дону. Они собирались забросать здания «зажигательными устройствами» и нанести оскорбительные надписи. Для подготовки к акции они проводили специальные тренировки.