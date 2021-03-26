Задержанных в Ростове-на-Дону экстремистов отпустили

https://static.news.ru/photo/abf35284-8e31-11eb-9418-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троих экстремистов, задержанных сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону, отпустили под обязательство о явке.

Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

О задержании троих молодых людей, занимающихся вандализмом из политической ненависти, стало известно несколько часов назад. Один из них оказался несовершеннолетним. Организатор группы пояснил, что на её создание его вдохновило общение в мессенджере Telegram о методах экстремистской деятельности.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о вандализме из-за политической ненависти. Не исключается, что в ходе расследования оно может быть переквалифицировано и дополнено.

Как писал NEWS.ru, задержанные планировали нападения на отделы полиции в Ростове-на-Дону. Они собирались забросать здания «зажигательными устройствами» и нанести оскорбительные надписи. Для подготовки к акции они проводили специальные тренировки.