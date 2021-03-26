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ФСБ показала допрос экстремистов, готовивших нападения в Ростове-на-Дону

13:23, 26 марта 2021 66
Фото: fsb.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео допроса экстремистов, которые совершили нападения на отделы полиции в Ростове-на-Дону.

По словам одного из злоумышленников, ранее он вступил в чат в мессенджере Telegram, где размещались сведения о методах экстремистской деятельности. После этого он решил сформировать группировку для проведения провокаций с использованием «коктейлей Молотова».

Операция по задержанию экстремистов прошла при участии представителей ФСБ и МВД. Силовики сообщали, что молодые люди намеревались закидать здания «зажигательными устройствами» и нанести оскорбительные надписи, для чего организовывали специальные тренировки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о вандализме из-за политической ненависти, при этом его могут переквалифицировать и дополнить по другим статьям.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ задержала трио экстремистов, по данным силовиков, занимавшихся вандализмом из политической ненависти. Спецоперация прошла в Ростове-на-Дону. Целями подозреваемых стали объекты органов государственной власти.

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