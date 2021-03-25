ФСБ задержала трио экстремистов, занимавшихся вандализмом из ненависти

https://static.news.ru/photo/932d9b20-8e0d-11eb-9d80-96000091f725_660.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

ФСБ задержала трио экстремистов, по данным силовиков, занимавшихся вандализмом из политической ненависти. Спецоперация прошла в Ростове-на-Дону. Целями подозреваемых стали объекты органов государственной власти, рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности совместно с МВД России в Ростове-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности, — цитирует ведомство ТАСС.

В ФСБ добавили, что фигурантов доставили на допрос.

Ранее стражи порядка задержали в Москве вероятного члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего, по информации спецслужб, в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Речь идёт о жителе Чечни Германе Арбинине, который мог уйти от уголовного наказания. Теперь следствие добивается ареста подозреваемого.

Нападение на псковских десантников произошло в Аргунском ущелье Чечни 29 февраля 2000 года. Тогда 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с чеченскими боевиками, против 90 десантников выступили 2,5 тысячи террористов. Столкновение также известно как бой у высоты 776.

Ранее NEWS.ru писал, что российские силовики задержали в Ставропольском крае двух участников нападения на военнослужащих РФ в 1999 году в Дагестане. По версии оперативников, подозреваемые в середине июля 1999 года под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба по своей воле вступили в банду террористов. Позже, с 7 по 24 августа, задержанные в составе группировки радикалов численностью около тысячи человек «приняли активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».