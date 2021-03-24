ФСБ задержала члена банды Басаева, напавшей на псковских десантников

https://static.news.ru/photo/e45f3fcc-8d3a-11eb-a840-96000091f725_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ

В Москве задержан член банды Шамиля Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС), в задержании боевика участвовали сотрудники ФСБ и Следственного комитета ФСБ, а также МВД и Росгвардии. Речь идёт о жителе Чечни Германе Арбинине, которому удалось уйти от уголовного наказания. Теперь следствие будет добиваться ареста подозреваемого.

Силовики собрали достаточное количество доказательств, указывающих на его причастность. В ближайшее время ему предъявят обвинения в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Нападение на псковских десантников произошло в Аргунском ущелье Чечни 29 февраля 2000 года. Тогда 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с чеченскими боевиками, против 90 десантников выступили 2,5 тысячи террористов. Столкновение также известно как бой у высоты 776.

Ранее NEWS.ru писал, что российские силовики задержали в Ставропольском крае двух участников нападения на военнослужащих РФ в 1999 году в Дагестане. По версии оперативников, подозреваемые в середине июля 1999 года под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба по своей воле вступили в банду террористов. Позже, с 7 по 24 августа, задержанные в составе группировки радикалов численностью около 1000 человек «приняли активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».