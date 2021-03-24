ФСБ задержала члена банды Басаева, напавшей на псковских десантников

В Москве задержан член банды Шамиля Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.
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Силовики собрали достаточное количество доказательств, указывающих на его причастность. В ближайшее время ему предъявят обвинения в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.
Нападение на псковских десантников произошло в Аргунском ущелье Чечни 29 февраля 2000 года. Тогда 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с чеченскими боевиками, против 90 десантников выступили 2,5 тысячи террористов. Столкновение также известно как бой у высоты 776.
Ранее NEWS.ru писал, что российские силовики задержали в Ставропольском крае двух участников нападения на военнослужащих РФ в 1999 году в Дагестане. По версии оперативников, подозреваемые в середине июля 1999 года под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба по своей воле вступили в банду террористов. Позже, с 7 по 24 августа, задержанные в составе группировки радикалов численностью около 1000 человек «приняли активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».