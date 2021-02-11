Силовики задержали двоих нападавших на военных в Дагестане в 1999 году

https://static.news.ru/photo/5d6df8ba-6d04-11eb-87f2-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Российские силовики задержали в Ставропольском крае двух участников нападения на военнослужащих РФ в 1999 году в Дагестане, рассказали журналистам в пресс-службе СК РФ и Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Следственными органами получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева, — передаёт официальный сайт СК РФ.

Фигурантов доставили к следователям. Им предъявят обвинения по ст. 209 «Бандитизм», ст. 279 «Вооружённый мятеж» и ст. 317 «Посягательство на жизнь военнослужащих» УК РФ, отметили в ФСБ. По версии оперативников, подозреваемые в середине июля 1999 года под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба по своей воле вступили в банду террористов. Позже, с 7 по 24 августа, задержанные в составе группировки радикалов численностью около 1000 человек «приняли активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».

В результате массированного прицельного обстрела, устроенного преступниками в Ботлихском районе, погибли 33 человека, ещё 34 гражданина получили травмы различной степени тяжести. Всего по данному уголовному делу к длительным срокам лишения свободы уже приговорили свыше 80 членов незаконного бандформирования. Розыск причастных к данным деяниям продолжается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Норильска задержан по обвинению в вербовке помощников для боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом заявило региональное управление ФСБ. Отмечается, что по месту жительства фигуранта обнаружены улики, указывающие на его связь с движением радикалов. В частности, были изъяты экстремистские литература и символика, также найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации.