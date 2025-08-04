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04 августа 2025 в 11:28

Юрист заступился за «черную вдову», женившую на себе пятерых бойцов СВО

Юрист Егоров выступил против увольнения женившей на себе бойцов СВО медсестры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Черную вдову» из Бурятии, которая выходила замуж за тяжело раненных бойцов СВО, чтобы получить выплаты после их смерти, не стоит увольнять с должности медсестры, заявил изданию «Первый номер» юрист Виктор Егоров. По его словам, военные вступали в брак добровольно, иначе его просто не зарегистрировали бы.

Военнослужащие сознательно вступали в брак, иначе бы его просто не зарегистрировали, — сказал он.

При этом адвокат признал, что с моральной точки зрения поведение женщины вызывает вопросы. Он отметил, что «не нам ее судить».

Историю о «черной вдове» рассказал военный корреспондент Роман Алехин. По его словам, она выходила замуж за тех, «кому осталось не так уж много». Когда это поняли, ее уволили.

Ранее стало известно, что жителя Свердловской области Александра Волкова, который получил тяжелое ранение в зоне спецоперации и оказался парализован, бросила жена. Мужчина пояснил журналистам, что бывшая супруга объявила о своем решении во время того, как он лежал в госпитале.

Кроме того, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула, что мошенники атакуют семьи участников СВО. Она рассказала, что аферисты в том числе действуют от имени Красного Креста.

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