Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Челябинской области

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Миассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. В результате ЧП пострадавших нет.

Из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона произошел хлопок без последующего горения в квартире, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». На кадрах с места ЧП был виден густой дым и разлетающиеся фейерверки.

До этого взрыв в частном жилом доме произошел в селе Новокули Новолакского района Дагестана. Причиной стала утечка бытового газа. В результате происшествия погибла девушка 2004 года рождения. После взрыва возник пожар. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.

До этого в Тюмени один человек погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива. Взрывная волна повредила шесть гаражных боксов, расположенных рядом.