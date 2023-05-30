ВСУ обстреляли пункт временного размещения белгородцев, есть погибшие

Фото: МО Украины

ВСУ 30 мая обстреляли пункт временного размещения с отселенными жителями Белгородской области, есть раненые и погибшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Других подробностей пока нет. Глава региона заявил, что детально о произошедшем расскажет позже.

Сегодня ВСУ обстреляли ПВР с жителями, отселенными из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди. Я отменил прямой эфир и выехал на место, подробности сообщу позже, — сказал губернатор в видеообращении.

29 мая Гладков доложил, что утром ВСУ обстреляли город Шебекино и села Новую Таволжанку и Козинку. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре жителя Шебекино, где под удар попали два промышленных предприятия, в одном из которых в результате загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

Тогда в Новой Таволжанке были повреждены линии электропередачи, в результате без света также остались села Шамино и Архангельское. В Козинке снаряды попали в здание гостиницы и мойку, которая впоследствии загорелась. В связи с обстрелами Гладков заявил, что оптимальным решением проблемы обстрелов приграничного региона со стороны украинских войск стало бы присоединение Харьковской области.