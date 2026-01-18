ВСУ обстреляли 20 муниципалитетов Белгородской области

За минувшие сутки 20 муниципалитетов Белгородской области подверглись обстрелам, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Противник запустил свыше 160 беспилотных летательных аппаратов.

По данным губернатора, над Белгородом сбили четыре беспилотника самолетного типа. В результате налета противника были повреждены две квартиры в двух многоквартирных домах и пять автомобилей. В городе Грайвороне также пострадали многоквартирные дома, два частных дома, надворная постройка и три автомобиля.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Трагедия произошла из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка. В селе Головчино водитель получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти.

Еще один человек получил травмы при попытке ВСУ атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края. Повреждение получило административное здание за пределами порта.

В ночь на 18 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны РФ, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.