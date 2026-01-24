ВСУ атаковали еще одну машину скорой помощи

В Энергодаре ВСУ атаковали автомобиль скорой медицинской помощи, сообщили в Минздраве Запорожской области. Никто в результате происшествия не пострадал. На транспортном средстве видны черные следы от удара.

В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи во время вызова. К счастью, медицинские работники не пострадали, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он рассказал, что бригада пыталась прорваться к тяжелобольному.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинская сторона ответит по всей строгости за гибель медиков. Он подчеркнул, что в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.

Позже ВСУ из артиллерии атаковали здание поликлиники в городе Каховка Херсонской области. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Ремонтная бригада пока не может приступить к восстановительным работам из-за обстрелов.