Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 18:11

ВСУ обстреляли поликлинику в Херсонской области

Артиллерия ВСУ атаковала здание поликлиники в Каховке Херсонской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины из артиллерии атаковали здание поликлиники в городе Каховка Херсонской области, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

В Каховке из артиллерии поражено здание поликлиники. По предварительным данным, чудом никто не пострадал. В учреждении выбиты окна, много разбитых элементов, повреждено медицинское оборудование и мебель, — сказал он.

По словам заместителя, украинский снаряд попал в стену здания медицинского учреждения. Он добавил, что ремонтная бригада не может приступить к восстановительным работам из-за обстрелов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он рассказал, что бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью дронов.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинская сторона ответит по всей строгости за гибель медиков. Он подчеркнул, что в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.

ВСУ
Херсонская область
атаки
поликлиники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме допустили переход России к четырехдневной рабочей неделе
Захарова обвинила Киев в эскалации на фоне переговоров
Захарова рассказала о варварском преступлении ВСУ в день переговоров
Огромный массив данных СНТ слили в Сеть: что угрожает дачникам
Самолет с российской делегацией на борту вылетел из Абу-Даби
Эксперты опровергли опасения Трампа о Гренландии и России
Салат с крабовыми палочками за 15 минут: рецепт от стамбульских поваров
В Раменском без света остались десятки домов
Пропавшую в Воронеже 18-летнюю спортсменку нашли мертвой
«Все, что хотим»: Трамп о скандальной сделке по Гренландии
Киркоров, российский паспорт, третий брак: как живет Михаил Шуфутинский
Установлено число жертв взрыва в автосервисе в Краснодаре
ВСУ атаковали еще одну машину скорой помощи
Мать-убийца из Москвы оказалась фигуранткой дела о педофилии
В Госдуме раскритиковали бизнесмена Полонского после интервью Собчак
В Европе задержан подозреваемый в закупке оружия для ХАМАС
В Краснодаре раздался мощный взрыв
ВСУ обстреляли поликлинику в Херсонской области
На заснеженных полях Ленобласти отловили страуса
Коммунальщики уронили фонарный столб на авто и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.