ВСУ обстреляли поликлинику в Херсонской области

Вооруженные силы Украины из артиллерии атаковали здание поликлиники в городе Каховка Херсонской области, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

В Каховке из артиллерии поражено здание поликлиники. По предварительным данным, чудом никто не пострадал. В учреждении выбиты окна, много разбитых элементов, повреждено медицинское оборудование и мебель, — сказал он.

По словам заместителя, украинский снаряд попал в стену здания медицинского учреждения. Он добавил, что ремонтная бригада не может приступить к восстановительным работам из-за обстрелов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он рассказал, что бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью дронов.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинская сторона ответит по всей строгости за гибель медиков. Он подчеркнул, что в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.